Antakya'da Müstakil Ev Yangını: İtfaiye Çevreye Sıçramadan Söndürdü

Antakya Küçükdalyan'da tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:47
Olayın Ayrıntıları

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Küçükdalyan Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı müdahale sayesinde yangının çevredeki evlere sıçramasını engelledi ve alevleri kontrol altına aldı.

Çıkan yangının ardından söz konusu evin kullanımının mümkün olmadığı bildirildi; yetkililer gelişmelerle ilgili bilgi vermeye devam ediyor.

