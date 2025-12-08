Antakya'da Müstakil Ev Yangını: İtfaiye Çevreye Sıçramadan Söndürdü

Olayın Ayrıntıları

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Küçükdalyan Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı müdahale sayesinde yangının çevredeki evlere sıçramasını engelledi ve alevleri kontrol altına aldı.

Çıkan yangının ardından söz konusu evin kullanımının mümkün olmadığı bildirildi; yetkililer gelişmelerle ilgili bilgi vermeye devam ediyor.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE EVDE ÇIKAN YANGIN, DİĞER EVLERE SIÇRAMADAN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.