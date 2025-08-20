Antakya'da yağmur suyu giderinde çıkan yangın söndürüldü

Antakya'da yağmur suyu giderinde yangın söndürüldü

Güzelburç mevkiindeki züccaciye önünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Antakya çevre yolu Güzelburç mevkisindeki bir züccaciyenin önünde bulunan yağmur suyu giderlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

