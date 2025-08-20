DOLAR
Antakya'da yağmur suyu giderinde çıkan yangın söndürüldü

Antakya Güzelburç'ta bir züccaciyenin önündeki yağmur suyu giderinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:54
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Antakya çevre yolu Güzelburç mevkisindeki bir züccaciyenin önünde bulunan yağmur suyu giderlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

