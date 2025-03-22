Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Duygu Dolu Konser

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri çerçevesinde anlam dolu bir konser gerçekleştirdi.

2007 yılında üç semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Bugüne kadar birçok konser veren koro, bu kez Hatay Kültür ve Sanat Çarşısında müzikseverlerle buluştu.

Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroyu dinleyen vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederek zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Konserde, Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı da katılarak bu önemli anı paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroyu dinleyen vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroyu dinleyen vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.