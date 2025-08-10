Antalya Açıklarında Amatör Balıkçılar Balina Gördü

Antalya'nın Manavgat İlçesinde Balina Görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesi, sabah saatlerinde ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Balık avlamak amacıyla denize açılan amatör balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 10 kilometre açıkta dev bir balina ile karşılaştı.

Olay Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Side Mahallesi açıklarında orkinos avlamak için tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, denizde fark ettikleri hareketliliğin kaynağının bir balina olduğunu anlamalarıyla büyük bir heyecan yaşadılar. Teknedekiler, gördükleri canlının balina olduğundan emin olduktan sonra cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye başladılar.

Balıkçının Anlatımı

Amatör balıkçılardan Alperen Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sportif amaçlı olta balıkçılığı yaptıklarını ve bu sabah sosyal medya için içerik üretmek amacıyla denize açıldıklarını belirtti. Uslu, "Teknemizden 1,5 kilometre uzakta balina olduğu fark ettik ve hemen telefonu çıkarıp çekmeye başladık. Bize poz verir gibi derin sulara dalarak gitti," şeklinde konuştu.

Bu olağanüstü olay, amatör balıkçılar için unutulmaz bir deneyim oldu. Antalya'nın denizlerinde yaşanan bu tür doğa olayları, bölgenin zengin deniz yaşamını bir kez daha gözler önüne serdi.

