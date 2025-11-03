Antalya Aksu'da Sebze Paketleme Tesisinde Yangın: 1600 metrekarelik Hasar

Antalya Aksu'da meyve sebze paketleme tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası söndürüldü; fabrikanın 1600 metrekarelik bölümü zarar gördü.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 13:36
Olay ve müdahale

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Atatürk Mahallesi 6. Sokak'ta bulunan bir meyve sebze paketleme tesisinin depo bölümünde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden görevli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi.

Hasar ve açıklama

Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken, fabrikanın yaklaşık 1600 metrekarelik bölümünde hasar oluştu.

İşletme sahibi Ahmet İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar gören alanı sebze paketleme tesisi olarak kullandıklarını ve can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

