Antalya-Astana Uçağı, Yolcu Kavgası Nedeniyle Erzurum'a Acil İniş Yaptı

Antalya-Astana Uçuşunda Çıkan Kavga, Uçağı Erzurum'a İndirdi

Antalya-Astana seferi yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, yolcular arasında yaşanan bir kavga sonrası Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Olay, uçağın havada olduğu saat 02.00 sularında gerçekleşti.

Kavga ve Olayın Gelişimi

Uçaktaki yolculardan Ukraynalı N.K. (46) ve erkek arkadaşı O.O. (50) ile Kazakistanlı A.J. (38) ve A.R. (35) arasında çıkan tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Uçak pilotunun, 'süreklilik arz eden saldırgan tavırların uçuş güvenliğini tehdit etmesi' nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş kararı aldığı kaydedildi.

Olay Sonrası İşlemler

Kavgaya karışan yolcular uçuştan indirilirken, uçak havalandıktan sonra seferine devam etti. Polis ekipleri, kavga eden dört yolcuyu havalimanından alarak Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirdi.

Olayla ilgili olarak Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen yolcular hakkında 'kasten yaralama' suçlamasıyla işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından N.K, A.J. ve A.R. serbest bırakıldı, vizesi bulunmayan O.O. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.