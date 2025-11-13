Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personelin iş ve özel yaşamlarında sağlıklı ilişkiler kurması için 'Aile İçi İletişim' eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:59
Antalya Büyükşehir Belediyesi, personelin hem iş hem de özel yaşamlarında daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri amacıyla Aile İçi İletişim konulu bir eğitim programı düzenledi.

Eğitimin Amacı ve Hedefleri

Eğitim, belediyenin farklı birimlerinden katılan personele yönelik olarak tasarlandı. Programın temel hedefleri arasında iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, aile içi ilişkilerde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi ve bunun iş performansına olumlu yansıtılması bulunuyor. Böylelikle çalışanların kazandığı donanım sayesinde Antalyalılara daha verimli hizmet sunulması amaçlanıyor.

Eğitimi Veren ve İşleyiş

Eğitimi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Sosyolog ve Aile Danışmanı Selda Şener Çoşguner verdi. Oturumda, aile bireyleriyle etkili ve doğru iletişim kurma yöntemleri detaylandırıldı.

Programda ayrıca iletişim kazalarının önlenmesi, empati kurma becerisi, sağlıklı sınır koyma ile öfke ve stres yönetimi gibi konular ele alındı. Katılımcılar, örnek olaylar ve pratik uygulamalarla bilgileri pekiştirme fırsatı buldu. Eğitimin sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde ise katılımcıların merak ettikleri konulara açıklık getirildi.

