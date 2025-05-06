Antalya, D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nü Kazandı

Antalya, D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nü kazanarak uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu başarının Antalya'nın zengin kültürel mirası ve doğal güzelliklerinin bir takdiri olduğunu vurguladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D8 Turizm Bakanları Toplantısı'nda duyurulan ödül, Antalya'nın turizmdeki öncü rolünü pekiştiriyor. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi, oturumda Antalya'ya ödülü takdim etti.

Antalya, D8 teşkilatının ilk Yılın Turizm Şehri olarak tarihe geçti. Her yıl bir D8 üyesi şehir ile farklı turizm destinasyonlarının ödüllendirileceği bu uygulama, geleneksel hale getirilecek.

Bakan Ersoy, Antalya'nın 2024'te 17 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığına dikkat çekerek, bu ödülün Türkiye'nin turizme olan kararlılığının bir simgesi olduğunu belirtti. Ersoy, "Antalya 2025 yılında D8 turizminin ruhunu ve potansiyelini en iyi şekilde temsil edecektir," ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Antalya'nın D8 üyesi ülkelerle işbirliği içinde birçok etkinlik ve tanıtım faaliyetlerine ev sahipliği yapacağını ifade etti. Tüm ülkeleri Antalya'yı tanıtmaya davet eden Ersoy, bu işbirliklerinin halklar arası bağları güçlendireceğine inandığını dile getirdi.

D8 Turizm Bakanları Toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı. Toplantıda, "D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nün Resmi İlanı ve Açıklaması" dolayısıyla ayrı oturum düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

D8 Turizm Bakanları Toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı. Toplantıda, "D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nün Resmi İlanı ve Açıklaması" dolayısıyla ayrı oturum düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.