Antalya’da 13 Bin Marulla Türk Bayrağı Deseni

Antalya Muratpaşa’da iki üretici, 1,5 dönümlük tarlaya 13 bin marulla hilal ve yıldız şeklinde Türk bayrağı oluşturdu. Çalışma yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:57
Muratpaşa Zümrütova Mahallesi’ndeki 1,5 dönümlük tarlada dikkat çeken çalışma

Antalya Muratpaşa ilçesi Zümrütova Mahallesi’nde iki üretici bir buçuk dönümlük arazide binlerce marulu özel bir düzenle dikerek Türk bayrağı deseni oluşturdu. Kırmızı yapraklı marulların arasına yerleştirilen açık yeşil kıvırcık marullarla verilen hilal ve yıldız formu, bölgeden geçenlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Recep Ülker, proje fikrinin sahibi ve uygulayıcılarından biri olarak çalışmayı anlattı: 'Marulu bir ay önce, Kasım’ın birinde ektik. Türk bayrağını geçen sene de denemiştik ancak dolu ve hava şartları nedeniyle olmamıştı. Bu yıl kuzenimle birlikte yeniden niyetlendik, uğraştık. Hava yine zorlasa da çok güzel bir duruma getirdik. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı olduğumuz için böyle bir çalışma yapmak istedik ve ortaya gerçekten güzel bir görüntü çıktı.'

Ülker, arazinin büyüklüğüne ve ekilen marul sayısına ilişkin, 'Burası yaklaşık bir buçuk dönüm ve buraya 13 bin marul ektik. Bayrak formu için ortaya kıvırcık marul yerleştirdim. Hasada yaklaşık 15 gün var. Görenler ‘İlk defa böyle bir şey gördük, çok güzel olmuş’ diyerek çok memnun olduklarını söylediler. Sosyal medyada paylaştıktan sonra da herkes arayıp tebrik etti. Bu da beni gururlandırdı. Bir dahaki sefere daha büyük bir alanda yapmak istiyorum.' diye konuştu.

Uzun yıllardır yeşillik üretimi yaptığını belirten Ülker, mesleğinin detaylarını ve bu projeye dair duygularını şöyle aktardı: 'Benim mesleğim çiftçilik; maydanoz, roka gibi yeşilliklerle uğraşıyoruz. Bu bayrak fikri geçen sene aklımıza gelmişti ama hava şartlarından dolayı gerçekleşmemişti. Bu yıl kendi tarlamda yeniden denemeye karar verdik. İlk günlerde yağmur çok yağınca ‘belki olmayacak’ diye düşündük ama ‘Olacak inşallah’ diyerek işe devam ettik. Gerekli tüm bakımları, takviyeleri yaptık ve sonunda çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Vatan ve bayrak sevgimizi toprağa bu şekilde yansıtmış olduk. Ne mutlu Türküm diyene.'

Çalışmayı kuzeniyle birlikte hayata geçirdiklerini söyleyen üreticilerden Sadık Şam ise, 'Antalya’nın yerlisiyiz. Aynı zamanda çiftçilik ve tarımla uğraşıyoruz. Geçen sene biz bu kırmızı marulu benim tarlada denedik. Hava şartlarından dolayı pek tam randımanlı olmadı. Bu sene de kuzenimle, dayıoğlum Recep Ülker’le beraber aynı uygulamayı yaptık. Hava şartları bu sene el verdi. Ondan dolayı biraz daha güzel oldu. Ve gelişime şu an daha açık. İçimizdeki bayrak vatan sevgisini topraklara yansıtalım dedik. Böyle bir görüntü, böyle bir görsel oluştu. Bundan dolayı mutluyuz. Çevremizdeki arkadaşlar, eş dost yaptığımız uygulamayı başarılı buldu. Güzel buldular.' dedi.

Üreticiler, hilal ve yıldız görünümü veren marulların hasadına yaklaşık iki hafta kaldığını ve gelecek sezon çalışmayı daha geniş bir alanda yeniden uygulamak istediklerini belirtti.

