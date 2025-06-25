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Antalya'da 22 Aracı Sahte Belgelerle Tescil Ettiren 4 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da 22 aracı sahte belgelerle tescil eden 4 kişi gözaltına alındı. İlgili belgelerle ilgili geniş kapsamlı soruşturma sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:01
Antalya'da 22 Aracı Sahte Belgelerle Tescil Ettiren 4 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle 22 aracı tescil ettirdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son derece titiz bir çalışma gerçekleştirerek resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik önemli bir adım attı.

Yürütülen operasyonda, bir şirket adına kayıtlı 22 aracın yasal mevzuata aykırı olarak sahte belgeler ile tescil edildiği belirlendi. Bu kapsamda, sahte belgeleri hazırladıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 22 araca el konuldu.

Olay, Antalya'da resmi belgelerdeki sahtecilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla başlatılan geniş çaplı bir mücadele çerçevesinde gerçekleştirildi. Yetkililer, konunun derinlemesine inceleneceğini duyurdu.

Antalya'da sahte belge düzenleyerek 22 aracı tescil ettirdiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına...

Antalya'da sahte belge düzenleyerek 22 aracı tescil ettirdiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

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