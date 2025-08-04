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Antalya'da 3 Otomobil Çarpıştı, 7 Yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 22:51
Antalya'da 3 Otomobil Çarpıştı, 7 Yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trajik bir kaza sonucunda 7 kişi yaralandı. Kaza, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolu Gazi Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kaza, Serhat Yağmahan yönetimindeki 34 GY 6449 plakalı otomobil ile Salih Uzun'un kullandığı 06 ETH 756 plakalı otomobilin çarpışmasıyla başladı. Ardından, başka bir araca daha çarpan Yağmahan’ın otomobili, Fuat Akyüz'ün idaresindeki 54 DS 660 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucunda sürücüler Serhat Yağmahan, Salih Uzun ve araç içinde bulunan Sibel Uzun, Mustafa Uzun, Mesude Çiğdemoğlu, Özge Çiğdemoğlu ve Yakup Şimşek yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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