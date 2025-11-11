Antalya’da 30 Metrelik Falezden Düşen Genç Koray K. Öldü

Antalya'da 30 metrelik falezlerden düşen 27 yaşındaki Koray K. hayatını kaybetti; cenazesi ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 17:40
Antalya’da falezlerden düşerek kayalık alana çarpan ve hayatını kaybeden gencin kimliği belirlendi. Olay, kentte büyük üzüntü yarattı.

Olayın Detayları

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’ndaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 30 metre yükseklikten bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, denize yakın kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu tespit edildi.

Müdahale ve Kimlik Tespiti

Deniz polisi tarafından bota alınan genç, Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Adli Tıp’ta gerçekleştirilen otopsi ve kimlik tespitinin ardından, hayatını kaybeden gencin 27 yaşındaki Koray K. olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde morga gelen aile, çocuklarının cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

