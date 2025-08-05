Antalya'da 30 Yılda Bir Çiçek Açan Agave Bitkisi Turistlerin Akınına Uğradı

30 Yıl Önce Süs İçin Dikilmişti

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Belen Mahallesi'nde, yaklaşık 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen Agave bitkisi, şimdi çiçek açarak dikkatleri üzerine çekti.

Agave'nin Eşsiz Çiçeklenmesi

Ali Torun isimli bir turizm işletmecisi, kaktüs türü zannederek bahçesine diktiği bu bitkinin, yaklaşık 6 ay önce filizlenmeye başlamasıyla birlikte 10 metre yüksekliğe ulaştı. Çiçek açması, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti ve birçok kişi UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bu özel bitki ile fotoğraflar çektirdi.

Turistlerin Dikkatini Çeken Bir Doğa Harikası

Turist rehberi Huzur Sait Yirmibeşoğlu, gezilerde 30-40 yılda bir çiçek açtığını belirttiği Agave bitkisinin etkinliğini kaydetti. Yirmibeşoğlu, "Bu özel bitkinin bilinen ismi sabır çiçeğidir. Çünkü 30 yılda bir çiçek açıyor. Her yıl turizm döneminde buraya geliyorum ve bu yıl çiçeğini açtığını görmek bize de nasip oldu. Her turist grubumu mutlaka buraya getiriyorum," dedi.

Sabır Çiçeği Nadir Bir Güzellik

Diğer turist rehberi Semih Kara ise "Bu bitkinin bir daha çiçek açması 30-40 yılda bir oluyor. Halk arasında bu yüzden sabır çiçeği olarak biliniyor. Neredeyse bir insan ömrünün yarısı" şeklinde konuştu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen Güney Amerika kökenli Agave bitkisi çiçek açtı. Belen Mahallesi'nde turizm işletmeciliği yapan Ali Torun'un yaklaşık 30 yıl önce bahçesine kaktüs türlerinden sanarak diktiği, "sabır otu" olarak da bilinen bitki çiçeklendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen Güney Amerika kökenli Agave bitkisi çiçek açtı. Belen Mahallesi'nde turizm işletmeciliği yapan Ali Torun'un yaklaşık 30 yıl önce bahçesine kaktüs türlerinden sanarak diktiği, "sabır otu" olarak da bilinen bitki çiçeklendi.