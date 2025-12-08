Antalya'da 4.3'lük Deprem: Konyaaltı'nda Panik Anları Güvenlik Kamerasında

Deprem anı görüntüleri ve ayrıntılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, gece saat 03.31’de merkez üssü Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 20.75 kilometre derinlikte gerçekleşti ve kentin birçok noktasından hissedildi.

Deprem anı güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi. Avize ve ampullerin sallandığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, masada oturan üç kişinin cep telefonları ile ilgilendikleri sırada sarsıntıyı hissederek panikle dışarı çıktıkları, masanın altında yatmakta olan bir kedinin kaçışının da kayıtlarda yer aldığı görüldü.

Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise kanepede uyuyan ev sahibinin sarsıntıyla yerinden kalkıp sakin bir şekilde beklediği kaydedildi.

Antalya Valiliği, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Konyaaltı ilçemizde saat 03.31’de 4.3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur".

