Antalya'da Apartmanda Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde Korkutan Yangın
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Hurma Mahallesi üzerindeki 4 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Yangının Sebebi Belirsiz
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı sayesinde erken müdahale için sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Vatandaşlar Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edildi
Yangın sonrası olay yerine gelen ekipler, apartmanda bulunan vatandaşları hızlı bir şekilde tahliye etti. Yapılan müdahale ile yangının apartmanın diğer dairelerine sıçraması engellendi.
Durumu Ciddi Olmayan İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Yangından etkilenen 3 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, yaralıların durumunun ciddi olmadığını belirtildi.
Olay yerindeki incelemeler sürüyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.