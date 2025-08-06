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Antalya'da Apartmanda Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 14:26
Antalya'da Apartmanda Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde Korkutan Yangın

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Hurma Mahallesi üzerindeki 4 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı sayesinde erken müdahale için sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Vatandaşlar Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edildi

Yangın sonrası olay yerine gelen ekipler, apartmanda bulunan vatandaşları hızlı bir şekilde tahliye etti. Yapılan müdahale ile yangının apartmanın diğer dairelerine sıçraması engellendi.

Durumu Ciddi Olmayan İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangından etkilenen 3 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, yaralıların durumunun ciddi olmadığını belirtildi.

Olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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