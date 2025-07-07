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Antalya'da Aslan Saldırısında Yaralanan Süleyman Kır'ın Durumu İyileşiyor

Rektör Özkan, aslan saldırısında yaralanan Süleyman Kır'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kır'ın tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 14:37
Antalya'da Aslan Saldırısında Yaralanan Süleyman Kır'ın Durumu İyileşiyor

Rektör Özkan'dan Aslan Saldırısına İlişkin Önemli Açıklamalar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aslan saldırısına uğrayan Süleyman Kır'ın tedavi süreci devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaralı hastanın sağlık durumu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Özkan, "İki kulağında ciddi yaraları vardı, onları onardık. Ayrıca karnında ve bacaklarında başka yaraları mevcut. Boynunda tam olmayan bir kırığı var; ameliyatlık değil, ancak bu durumun bir süre takibi yapılacak," dedi.

Kır'ın hastaneye gelmesinin ardından kendisinin ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Rektör Özkan, aslan ısırığı vakasının acil servis hazırlıklarıyla karşılandığını ve hasta kabul edildiğinde durumunun ciddi olduğunu belirtti. Özkan, "Bize geldiğinde aslan saldırısının yarattığı ciddi sıyrık ve yaralar vardı. Şanslıydı ki aslan, hayati organlarına zarar veremedi," sözlerini ekledi.

Aslan Saldırısı İle İlgili İncelemeler Başlatıldı

Süleyman Kır’ın zorlu mücadelesini aktaran Özkan, "Hastamız aslanın boğazına yapıştığını ve sonrasında hayvanın kaçtığını anlattı. Pençeleri, Kır'ın kulağını koparmaya çalışmıştı. Kendisi doğa ve hayvanlarla arası iyi olan biri, bu yüzden cesurca karşılık verebildi ve mücadeleyi kazanmayı başardı" şeklinde konuştu.

Özkan, ayrıca bu vakaların sağlık literatürüne katkı sağlama amacıyla belgelenmesi gerektiğini ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin daha önce de aslan ısırığı vakası kabul ettiğini belirtirken, "Bu tür bir aslan saldırısı Türkiye'de sıklıkla beklenen bir durum değil; bu konuda hastanemizde ikinci vaka ile karşılaştık," dedi.

Olayın Gelişimi ve Güvenlik Önlemleri

Olay, 22 Ekim 2023 tarihinde saat 03.21 civarında Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’ndeki hayvan parkında yaşandı. "Zeus" isimli aslanın kaçması sonucunda Süleyman Kır, tarlasında çalışırken saldırıya uğradı. Olayın ardından aslan ormanlık alana kaçarken, hızlı bir şekilde jandarma ve polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada aslanın canlı yakalanmasının mümkün olmadığı, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bilgisi verildi. Ayrıca Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hayvan parkını mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün aslanın...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün aslanın saldırısı sonucu yaralanan hastanın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün aslanın...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün aslanın saldırısı sonucu yaralanan hastanın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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