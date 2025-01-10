Antalya'da Atış Poligonunda Silahın Ateş Alması Sonucu 2 Yaralı

Antalya'da Atış Poligonunda Silah Kazası

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir atış poligonunda yaşanan talihsiz olayda, bir silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Sarısu Mahallesi'ndeki özel bir poligonda gerçekleşti. Atış yapmak üzere poligona gelen Mahmut K.Y. (24), eğitmen Ahmet P. (51)'den yardım aldı. Eğitmenin silah ve atış güvenliği hakkında yaptığı bilgilendirme sonrasında, Mahmut K.Y'ye silah teslim edildi.

Ancak, silahın bu sırada ateş alması sonucunda hem eğitmen Ahmet P. hem de Mahmut K.Y. yaralandı. Çevrede bulunanların durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, poligonun güvenlik kameralarındaki görüntüler olayın detaylarını ortaya koydu. Kayıtlarda, eğitmenin bilgilendirme yaptıktan sonra Mahmut K.Y'ye verdiği silahın ateş alması ve her ikisinin yaralanması açıkça görülüyor.