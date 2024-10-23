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Antalya'da Avukatın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yalnız yaşayan bir avukat evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:41
Antalya'da Avukatın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Antalya'da Avukatın Ölümü Üzerine Gelişmeler

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanda yaşayan 45 yaşındaki avukat Ali İhsan Öztürk, evinde ölü bulundu. Olay, Hurma Mahallesi 223 Sokak'ta meydana geldi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Yalnız yaşayan avukat Öztürk'ten bir süre haber alamayan boşanmış eşi, durumu yakınlarına bildirdi. Aile üyeleri, eve gelerek kapıyı açmak için çilingir çağırdı. İçeri girdiklerinde avukatı hareketsiz halde buldular.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İlk ihbar sonrası olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ali İhsan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemeler Devam Ediyor

Cenazesi morga kaldırılan avukatın ölümüyle ilgili polis tarafından başlatılan inceleme süreci devam etmekte.

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