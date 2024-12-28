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Antalya'da Bıçaklı Kavga: Hayatını Kaybeden Genç İçin Tutuklama

Antalya'nın Aksu ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 27 yaşındaki Seyit Muhammet Talay hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:35
Antalya'da Bıçaklı Kavga: Hayatını Kaybeden Genç İçin Tutuklama

Antalya'da Bıçaklı Kavga: Hayatını Kaybeden Genç İçin Tutuklama

Antalya'nın Aksu ilçesinde, bıçaklı bir kavga sonucunda ağır yaralanan 27 yaşındaki Seyit Muhammet Talay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 25 Aralık'ta meydana geldi ve Talay, önceden husumetli olduğu Ö.S. ile karşılaştığı an bir tartışmaya neden oldu.

Olayın Detayları

Pınarlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Talay, Ö.S.'nin evinin önünde yüksek sesle müzik dinlerken tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü ve Talay bıçaklanarak ağır yaralandı.

Hastanede Mücadele Edemedi

Kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde üç gün boyunca yaşam mücadelesi veren Talay, hayata tutunamadı. Talay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze Töreni ve Tutuklama Süreci

Cenazenin Elmalı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını...

Antalya'nın Aksu ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını...

Antalya'nın Aksu ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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