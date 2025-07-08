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Antalya'da Çalılık Alanda Çıkan Yangın Seraları Tehdit Etti

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, seralara sıçradı fakat ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 14:26
Antalya'da Çalılık Alanda Çıkan Yangın Seraları Tehdit Etti

Antalya'da Yangın Alarmı

Antalya'nın Serik ilçesi'nde, Aşağıoba Mahallesi'nde çalılık alanda çıkan bir yangın, hızla büyüyerek çevredeki seraları tehdit etti. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, rüzgarın etkisiyle alevler hemen yanı başındaki seralara sıçradı.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Yangın ihbarının alınmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde yangın mahalline yönlendirildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın, daha fazla yayılmadan söndürüldü.

Seralarda Zarar Meydana Geldi

Yangın nedeniyle iki serada maddi zarar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgedeki çiftçiler yaşanan durumu endişeyle izledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkıp seralara sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkıp seralara sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkıp seralara sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkıp seralara sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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