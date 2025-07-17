Antalya'da Deniz Kaplumbağası Çuvaldan Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çuvala ayağı dolanan yeşil deniz kaplumbağası başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Side açıklarında devriye gezen sahil güvenlik ekibi, deniz yüzeyinde bir çuval fark etti.

Yapılan incelemede, çuvalın deniz kaplumbağasının ayağına dolandığı tespit edildi. Hızla müdahale eden bot personeli, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kaplumbağayı kurtarıp güvenli bir şekilde sahile getirdi.

Kurtarılan kaplumbağa, veteriner hekim kontrolü için Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği’ne (DEKAFOK) teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çuvala ayağı dolanan yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çuvala ayağı dolanan yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı.