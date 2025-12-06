Antalya'da Dereye Düşen Araçta Ölen Hatice Doğan'ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Antalya'da dereye düşen araçta ölen üç çocuk annesi Hatice Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi; kız kardeşinin 'Gitme' feryadı yürekleri dağladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:54
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Hatice Doğan (39) gece saatlerinde 07 AKU 552 plakalı otomobiliyle evden ayrıldı. Sabaha karşı 05.00 sularında bir vatandaşın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'taki dere içinde araç olduğunu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından, araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. Yapılan çalışmayla sudan çıkarılan aracın camından bir kadın kolunun sarktığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası araçta bulunan kişinin Hatice Doğan olduğu belirlendi ve üç çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze Tesliminde Yürek Burkan Anlar

Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından aile bireyleri kuruma gelerek cenazeyi teslim aldı.

Adli Tıp önünde büyük üzüntü yaşanırken, Hatice Doğan’ın kız kardeşi, cenazenin teslimi sırasında gözyaşları içinde "Gitme" diye feryat etti. Eşi ise çevredeki yakınlarına sarılarak teselli buldu.

