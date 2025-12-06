Karabük’te Nadir Kara Leylek Görüntülendi
Yenice Güney Köyünde telefon kamerasıyla kaydedildi
Türkiye’de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek, Karabük’ün Yenice ilçesinde görüntülendi.
Merkeze bağlı Güney Köyünde gezintiye çıkan Veteriner Hekim Olcay Elieyioğlu, çay içerisinde bulunan leyleği fark etti.
Elieyioğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde su içinde bekleyen leyleğin bir süre sonra uçarak gözden kaybolduğu görülüyor.
