Karabük’te Nadir Kara Leylek Görüntülendi

Nadir görülen kara leylek, Karabük'ün Yenice ilçesi Güney Köyü'nde Veteriner Hekim Olcay Elieyioğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:04
Yenice Güney Köyünde telefon kamerasıyla kaydedildi

Türkiye’de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek, Karabük’ün Yenice ilçesinde görüntülendi.

Merkeze bağlı Güney Köyünde gezintiye çıkan Veteriner Hekim Olcay Elieyioğlu, çay içerisinde bulunan leyleği fark etti.

Elieyioğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde su içinde bekleyen leyleğin bir süre sonra uçarak gözden kaybolduğu görülüyor.

