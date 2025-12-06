Diyarbakır'da Fermuar Sistemiyle Ambulanslara Hızlı Geçiş Eğitimi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda fermuar sisteminin ambulans geçişlerindeki önemini uygulamalı olarak gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:13
Diyarbakır'da Fermuar Sistemiyle Ambulanslara Hızlı Geçiş Eğitimi

Diyarbakır'da Fermuar Sistemiyle Ambulanslara Hızlı Geçiş Eğitimi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında fermuar sisteminin trafikteki önemini uygulamalı olarak anlattı. Etkinlik, ambulansların trafikte karşılaştığı sorunları yerinde tespit ederek çözüm yollarını paylaşmayı hedefledi.

Saha İncelemeleri ve Gözlemler

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, 112 acil sağlık personeliyle birlikte yoğun güzergâhlarda ambulansların maruz kaldığı trafik sıkışıklığını yerinde gözlemledi. Asiltürk, acil sağlık hizmetlerinde saniyelerin hayat kurtardığını belirterek sürücülerin ambulans geçişlerine daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Fermuar Sisteminin Uygulanışı ve Önemi

Fermuar sistemi, ambulansların trafikte daha hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlayan kritik bir yöntem olarak tanımlandı. Uygulama, siren duyulduğunda sürücülerin şeridin sağına ve soluna düzenli şekilde açılması ve ambulansın tam ortadan ilerlemesi esasına dayanıyor. Araçlar iki yana açıldığında tıpkı bir fermuar gibi güvenli bir koridor oluşuyor ve bu da acil müdahale için hayati dakikalar kazandırıyor.

Farkındalık Çalışmaları ve Süreklilik

Hafta boyunca ambulans geçiş önceliği ve fermuar sisteminin doğru uygulanması konusunda farkındalık faaliyetleri artırılacak. İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ekiplerinin sahadaki ihtiyaçlarını düzenli olarak değerlendirerek hizmet etkinliğini yükseltmeyi sürdüreceğini açıkladı.

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, ACİL SAĞLIK HAFTASI’NDA FERMUAR SİSTEMİNİN ÖNEMİNİ TRAFİKTE...

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, ACİL SAĞLIK HAFTASI’NDA FERMUAR SİSTEMİNİN ÖNEMİNİ TRAFİKTE UYGULAMALI ANLATTI.

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, ACİL SAĞLIK HAFTASI’NDA FERMUAR SİSTEMİNİN ÖNEMİNİ TRAFİKTE...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi