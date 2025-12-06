Diyarbakır'da Fermuar Sistemiyle Ambulanslara Hızlı Geçiş Eğitimi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında fermuar sisteminin trafikteki önemini uygulamalı olarak anlattı. Etkinlik, ambulansların trafikte karşılaştığı sorunları yerinde tespit ederek çözüm yollarını paylaşmayı hedefledi.

Saha İncelemeleri ve Gözlemler

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, 112 acil sağlık personeliyle birlikte yoğun güzergâhlarda ambulansların maruz kaldığı trafik sıkışıklığını yerinde gözlemledi. Asiltürk, acil sağlık hizmetlerinde saniyelerin hayat kurtardığını belirterek sürücülerin ambulans geçişlerine daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Fermuar Sisteminin Uygulanışı ve Önemi

Fermuar sistemi, ambulansların trafikte daha hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlayan kritik bir yöntem olarak tanımlandı. Uygulama, siren duyulduğunda sürücülerin şeridin sağına ve soluna düzenli şekilde açılması ve ambulansın tam ortadan ilerlemesi esasına dayanıyor. Araçlar iki yana açıldığında tıpkı bir fermuar gibi güvenli bir koridor oluşuyor ve bu da acil müdahale için hayati dakikalar kazandırıyor.

Farkındalık Çalışmaları ve Süreklilik

Hafta boyunca ambulans geçiş önceliği ve fermuar sisteminin doğru uygulanması konusunda farkındalık faaliyetleri artırılacak. İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ekiplerinin sahadaki ihtiyaçlarını düzenli olarak değerlendirerek hizmet etkinliğini yükseltmeyi sürdüreceğini açıkladı.

