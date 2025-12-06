Kayseri'de 33 Kadın Muhtar, Seçme ve Seçilme Hakkının 91. Yılını Müzikle Kutladı

Muhtarlara özel program Mimar Sinan Parkı'ndaki Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte görev yapan 33 kadın muhtarı bir araya getirerek Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91’inci yıl dönümünü müzik ziyafetiyle kutladı.

Program, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Parkı içindeki Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde düzenlendi. Etkinlikte halk ozanlarının sazlı sözlü dinletisiyle kutlama gerçekleştirildi.

Programda muhtarlara hitap eden Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Ulusoy, "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 91’inci yıl dönümü. Ne kadar güzel bir gün. Kayseri’de tam 33 kadın muhtarımız var. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler güne mahallenin problemleriyle başlıyorsunuz, ardından şükürle işinizi bitiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Asaf Yüksel ise kadın muhtarları tebrik ederek, "5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkı verilen siz bayan arkadaşlarımızın aslında tarihi çok eski. Bu Cumhuriyet tarihinin bir seçme, seçilme hakkı. Dünya tarihinde, özellikle Türk tarihinde bizim asenalarımız çok" ifadelerini kullandı.

Halk ozanlarının sunduğu sazlı sözlü programla unutulmaz bir gün yaşayan muhtarlar, 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinden dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini dile getirdi ve program dolayısıyla Başkan Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

