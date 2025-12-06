E-90 Otoyolu'nda Otobüs-Tır Kazası: 7 Ölü, 11 Yaralı — Yol Yeniden Açıldı

E-90 Otoyolu'nda Otobüs-Tır Kazası: 7 Ölü, 11 Yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayın ardından kapanan E-90 Otoyolu, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 05.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinin O52-12-006 kilometresinde gerçekleşti. H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte durdu. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan İzmir-Gaziantep seferini yapan A.A. (42) idaresindeki 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, duran çekiciye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu ve bazı yolcular araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere sevk etti. Kazada 11 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yol Durumu ve İnceleme

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan otoyolun Gaziantep yönü, araçların yoldan çekilmesi ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve yol güvenliği çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

