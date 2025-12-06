Eyüp Kahveci'den Down Cafe Etkinliğinde Özel Çocuklara Destek

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, DPÜ ve KSBÜ Engelsiz Hayat Toplulukları'nın Down Cafe etkinliğine katılarak özel çocuklara destek verdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:08
Kütahya'da 'Kendine Engel Olma' mesajı ve renkli etkinlikler

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Engelsiz Hayat Toplulukları tarafından düzenlenen Down Cafe temalı etkinliğe katıldı.

Etkinlikte öne çıkan "Kendine Engel Olma" mesajı kapsamında özel çocuklar, yüz boyama etkinlikleri, ikramlar ve sosyal paylaşım alanlarında keyifli anlar yaşadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda özel bireyler gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Başkan Kahveci, etkinliğe katılan özel bireyler ve aileleriyle sohbet ederek fotoğraf çektirdi ve destek mesajlarını iletti. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almasını önemsediklerini vurgulayan Başkan Kahveci, etkinliğin önemine dikkat çekti.

"Gönüllere dokunan bu etkinlikler, farkındalık oluşturmanın en anlamlı yoludur. Emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum"

