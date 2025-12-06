Sancaktepe'de Asansör Yangını: Anne-Çocuk Kurtarıldı, 2 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

Sancaktepe'de asansör yangını: Anne ve çocuk kurtarıldı

Olay, 12.30 civarında Fatih Mahallesi Osmanlı Sokak'ta gerçekleşti

Fatih Mahallesi Osmanlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın asansöründe çıkan yangın, can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, asansörde bulunan anne ve çocuğu, asansörün elektrik panosunda başlayan yangın nedeniyle içeride mahsur kaldı. Kısa sürede yoğun duman oluşması üzerine bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından anne ve çocuk kurtarıldı. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri ile anne ve çocuk dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından toplam 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, binadaki diğer sakinler merdiven aracıyla tahliye edildi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.

