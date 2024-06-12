Antalya'da dev kaçak içki operasyonu! 3 milyon 550 bin şişe ele geçirildi

Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki yakalandı

Antalya'da polis ekipleri, Muratpaşa ilçesinde düzenledikleri operasyonda toplamda 3 milyon 550 bin şişe kaçak içkiyi ele geçirdi. İşte detaylar...



Kaçak İçki Depolarında Dev Operasyon

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Muratpaşa ilçesinde bulunan depolarda kaçak içki olduğu yönünde bir operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, iki ayrı depoda toplamda 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.





Şüpheliler Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı ve kendileri hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, operasyonun cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki kaçak alkol operasyonu olduğunu belirtti.