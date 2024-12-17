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Antalya'da Doğa Yürüyüşünde Yaralanan Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında düşen Ahmet Uluışık, jandarma helikopteri ile kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:05
Antalya'da Doğa Yürüyüşünde Yaralanan Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Antalya'nın Kemer İlçesinde Acil Müdahale

Antalya'nın Kemer ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken ayağını kıran bir kişi helikopterle kurtarıldı. Olay, Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi.

Açık Havada Yaşanan Kaza

Doğa yürüyüşü sırasında ayağının kayması sonucu düşerek yaralanan Ahmet Uluışık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Jandarma Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Yaralının bulunduğu bölge sarp kayalıklar ile çevrili olduğundan, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi helikopterle olay yerine intikal etti. Jandarma ekipleri, Uluışık'ın ayağının kırıldığını belirledikten sonra gerekli ilk müdahaleyi yaparak onu helikopterle kurtarma operasyonuna başladı.

Hastaneye Sevk Edildi

Uluışık, helikopterin halat yardımıyla bulunduğu yerden indirilerek ambulansla hastaneye götürüldü. Bu başarılı müdahale, jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili çalışmasının bir örneği olarak kaydedildi.

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