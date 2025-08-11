DOLAR
40,7 0,02%
EURO
47,24 0,39%
ALTIN
4.391,92 1,17%
BITCOIN
4.889.623,99 -1,27%

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Antalya'da telefonda dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı. Zanlılar, 1.7 milyon lira değerinde dolandırıcılık gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 15:53
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Antalya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini telefonla "polis, savcı ve MİT görevlisi" olarak tanıtan dolandırıcılardan 1 milyon 756 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para alan şüphelileri yakalamak üzere harekete geçti.

Olayın failleri olduğu tespit edilen B.Ç, M.Ş.T, R.T. ve A.Y. isimli şahıslar, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'da telefonda kendilerini polis, savcı ve mit görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık...

Antalya'da telefonda kendilerini polis, savcı ve mit görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'nde Balık Popülasyonu Yüzde 35 Arttı
2
Bozkurt'ta Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutuldu
3
Giresun'da Yüzmek İçin Denize Giren Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Kritik Gündem
6
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!
7
Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi