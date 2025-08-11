Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Antalya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini telefonla "polis, savcı ve MİT görevlisi" olarak tanıtan dolandırıcılardan 1 milyon 756 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para alan şüphelileri yakalamak üzere harekete geçti.

Olayın failleri olduğu tespit edilen B.Ç, M.Ş.T, R.T. ve A.Y. isimli şahıslar, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

