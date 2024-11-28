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Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 7 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:42
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 7 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtarak 2 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Düzenlenen operasyonda şüpheliler A.Y.Ç, M.A.Ç, T.T, M.E.G, M.H.G, E.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda ziynet eşyası, bir miktar para, 7 cep telefonu ve SIM kartı ile dijital materyaller ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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