Antalya'da Dolmuş Şoförü Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dolmuş durağında meydana gelen talihsiz bir olayda bir şoför, meslektaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, Manavgat Doğu Garajı'nda gerçekleşti.

Saldırının faali Mustafa G., daha önce çalıştığı dolmuş durağına geldiğinde, şoför Sami S. ile tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kargaşaya dönüştü ve Mustafa G. elindeki bıçakla Sami S.'ye saldırdı.

Diğer dolmuş şoförlerinin durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine hızlı bir şekilde müdahale için ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralanan Sami S., hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Mustafa G. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmalarda, Mustafa G.'nin, hakkında daha önce yapılan bir şikayet nedeniyle dolmuş hattından çıkarıldığı ve bu şikayetin Sami S. tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

Olayın detayları ve saldırının nedenleri üzerine araştırmalar devam etmekte.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dolmuş durağında meslektaşı tarafından bıçaklanan şoför, ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dolmuş durağında meslektaşı tarafından bıçaklanan şoför, ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.