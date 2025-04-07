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Antalya'da Düğün Günü Yangın: Gelin ve Damat Şokta

Antalya'nın Serik ilçesinde düğün günü gelin ve damadın evinde çıkan yangın, evin bir odasını kullanılamaz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:03
Antalya'da Düğün Günü Yangın: Gelin ve Damat Şokta

Antalya'nın Serik ilçesinde, düğün günü gelin ve damadın evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkez Mahallesi'nde bulunan binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın ihbarının ardından, itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti ve durumu kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangın sonucunda evin bir odası büyük ölçüde hasar gördü. Düğünlerinin olduğu gün bu olayı yaşayan Suriyeli çift, gelin arabasıyla eve gelen damadın üzüntü yaşamasına neden oldu. Yangın haberini alan damat, durumu öğrenir öğrenmez düğün salonuna geri döndü.

Mahalle sakini Müslüm Nar, yangının kısa sürede büyüdüğünü, çiftin önce evlerinin önünde kutlama yaptığını daha sonra düğün salonuna geçtiklerini belirtti. Nar, “Onlar gittikten kısa süre sonra yangın çıktı. Damat ve gelin en mutlu günlerinde mutsuz bir olay yaşadı.” ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düğündeki gelin ve damadın evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Antalya'nın Serik ilçesinde düğündeki gelin ve damadın evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde düğündeki gelin ve damadın evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Antalya'nın Serik ilçesinde düğündeki gelin ve damadın evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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