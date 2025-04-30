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Antalya'da 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' Paneli Gerçekleştirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' panelini düzenleyerek uyuşturucu ile mücadelede ailelerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:52
Antalya'da 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' Paneli Gerçekleştirildi

Antalya'da 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' Paneli Gerçekleştirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' konulu paneli Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenledi. Bu organizasyon, çocukları uyuşturucudan korumak adına ailelerin rolünü ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Vali Şahin: Mücadeleye Devam Edeceğiz

Panele katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, çocukları uyuşturucu tehlikesinden uzak tutmak için devletin gereken her türlü çabayı göstereceğini belirtti. Şahin, “Emniyet ve savcılıklarla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bütün noktalarımızda zehir tacirlerine karşı amansız bir savaş yürütüyoruz” ifadesini kullandı.

Aile ve Arkadaş Çevresi Belirleyici Faktör

Vali Şahin, bireyin dijital dünyada yalnızlaşarak aileden uzaklaştığını dile getirirken, ailelerin çocukları sıkı takip etmesi gerektiğini vurguladı. “Hiç kimse bu tehlikenin kendilerine uğramayacağını düşünmesin. Çocuklarınızın her saatini kontrol edin, yanında olun” uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Arslan'dan Farkındalık Vurgusu

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ise günümüzde madde kullanımı ve bağımlılığının çok yönlü bir sorun haline geldiğini kaydederek, toplumsal dayanışmanın önemine değindi. “Uyuşturucu ile mücadelede yalnızca kolluk güçleri değil, aynı zamanda toplumun da bilinçlenmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Panelde Konuşmalar ve Katılımcılar

Panele, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, anneler ve vatandaşlar da katıldı. Panelin sonunda, narkotik polisi Tugay Çevik ve bağımlılıktan kurtulan bireyler deneyimlerini paylaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi:...

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu panel gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, panelde konuşma yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi:...

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu panel gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, panelde konuşma yaptı.

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