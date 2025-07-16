Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Antalya'da Eş Cinayeti Davasında Gelişmeler

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren Savaş T. ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Fikret İ.'nin yargılanması devam ediyor. Duruşma, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Mahkeme salonunda tutuklu sanık Savaş T. (48) ve tutuksuz sanık Fikret İ. ile mağdurun annesi Mediha S. ve avukatlar hazır bulundu. Savaş T, cinayeti tasarlamadığını ileri sürerek, "Ani gelişen bir olaydı, ben suçlu değilim," dedi. Ayrıca, dört aydır tutuklu olduğunu ve tahliye talep ettiğini belirtti.

Maktülün Annesinin Yürek Yakan İfadeleri

Mediha S., kızının cinayete kurban gittiğini ve bunun bir plan dahilinde gerçekleştiğini vurguladı. "Çocuğumu canice, planlayarak öldürdü. Kızım, Savaş'ın ailesinden yardım istedi ama edilmedi. " dedi.

Cumhuriyet Savcısı, Savaş T'nin “eşe karşı kasten öldürme” ve “tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından, Fikret İ. içinse “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Önemli Talepler ve Gelişmeler

Duruşma sonrası açıklama yapan maktulün annesi Mediha S., "Çocuğumu yatağında 9 kurşunla öldürdüler," diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor alınması talebi reddedildi.

Müjde Tozbey, sanık Savaş T. için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildiğini, Fikret İ. hakkında ise başkasının cinayetine iştirak ettiği için benzer bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. "Antalya Cumhuriyet savcılığı, emsal bir mütalaa sundu," diye ekledi.

Cinayet Olayı ve Gözaltılar

Konutun yöneticiliğini yapan Fadim T. (52), 12 Eylül 2024'te, birlikte yaşadığı kızı tarafından silahla öldürülmüş halde bulundu. Polis, Fikret İ. ile Savaş T.'yi olayın yaşandığı yerin yakınında gözaltına aldı. Savaş T. tutuklanırken, Fikret İ. serbest bırakılmıştı. Ancak, daha sonra Fikret İ. de tutuklu yargılanmaya başlandı.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrası maktulün annesi Mediha S. ve avukat Müjde Tozbey, gazetecilere açıklama yaptı.