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Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Z., hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:26
Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da Dehşet Anları: Eski Eş Tarafından Yakılan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Pınar Z. (36) eski eşi Gürhan Ü. (42) tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Olay, Şirinyalı Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, Pınar Z. ile Gürhan Ü. arasında gerçekleşen bir tartışmanın büyümesi üzerine, Gürhan Ü. elindeki benzin dolu kovayı Pınar Z.'nin üzerine dökerek ateşe vermiştir. Vücudunun büyük bir kısmı yanan kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Gürhan Ü. Suçüstü Yapıldı

Olay sonrası motoruyla kaçan Gürhan Ü., polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalandı. İlk ifadesinde ise, eski eşi ve çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle tartıştıklarını, olayın aniden geliştiğini ve önceden planlamadığını öne sürdü.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Yangın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alev alan kadının yardımına koşan esnaf Mesut Avgın'ın yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor. Avgın, olay anında yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Sabah dükkanımın reyonunu düzenlerken tartışma sesi duydum. Bir anda kadının alev aldığını gördüm. Yangın söndürme tüpünü alarak hemen yanına koştum. Kadının durumu çok kötüydü. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Olayı gerçekleştiren kişi motosikletle kaçtı, umarım cezasını çeker."

Polis, olay yeri incelemesi gerçekleştirmeye devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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