DOLAR
39,75 -0,05%
EURO
46,36 -0,38%
ALTIN
4.259,87 -0,05%
BITCOIN
4.271.644,61 0,32%

Antalya'da Evde Yangın Söndürüldü: Olayın Detayları

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:56
Antalya'da Evde Yangın Söndürüldü: Olayın Detayları

Antalya'da Yangın Panik Yaratmadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi 3059 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın bölgesine ulaşarak apartmanın kısa sürede tahliyesini sağladı.

Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucu, evde hasar meydana gelirken, olay anında kimsenin evde olmadığı öğrenildi.

Yangın, çevre sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı ancak ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor