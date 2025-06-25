Antalya'da Evde Yangın Söndürüldü: Olayın Detayları

Antalya'da Yangın Panik Yaratmadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi 3059 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın bölgesine ulaşarak apartmanın kısa sürede tahliyesini sağladı.

Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucu, evde hasar meydana gelirken, olay anında kimsenin evde olmadığı öğrenildi.

Yangın, çevre sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı ancak ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.