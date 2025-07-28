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Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da falezlerden denize düştüğü iddia edilen kişi için arama çalışmaları sürüyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 12:16
Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Falezlerden Düşen Kişi için Arama Çalışmaları Sürüyor

Antalya'nın Düden Şelalesi bölgesinde, falezlerden denize düştüğü iddia edilen bir kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kişinin gece saatlerinde korkulukların arkasına geçerek şelalenin denize döküldüğü noktadan düştüğü ihbarı yapıldı.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine AFAD, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Şelalenin denize döküldüğü bölgede deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama Çalışmalarının Detayları

AFAD ekipleri, olay yerinde yapılan aramalara drone ile destek vererek kayıp kişinin izlerini aradı. Ancak gece geç saatlere kadar süren çabalar sonuçsuz kaldı ve çalışmalara ara verildi. Ekipler, sabah saatlerinde bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine yeniden başladı. AFAD dron ile alanı tararken, deniz polisi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri botla denizde arama yaptı. Bunun yanı sıra sahil güvenlik ekipleri açık denizde arama çalışmalarını sürdürdü.

Olayın gelişmeleriyle ilgili olarak güncel bilgiler aldıkça paylaşılacaktır.

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine...

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine...

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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