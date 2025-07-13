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Antalya'da Falezlerden Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 23:48
Antalya'da Falezlerden Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Antalya'da Falezlerden Düşen Çocuk Yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 15 yaşındaki E.A.Y, falezlerden kayalıklara düşerek yaralandı. Olay, Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla birlikte falezlerde patika yoldan caddeye çıkmak isterken gerçekleşti.

Dengesini kaybeden genç, kayalık alana düşmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının hemen ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, E.A.Y'yi kayalık bölgeden yola taşımak için yaklaşık 1 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Yaralı çocuk, ambulansın bulunduğu parka taşındıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çocukların güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı....

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kayalık bölgeden yola taşınan E.A.Y, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansın bulunduğu parka taşındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı....

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kayalık bölgeden yola taşınan E.A.Y, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansın bulunduğu parka taşındı.

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