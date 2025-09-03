Antalya'da Falezlerden Düşme Şüphesi: Düden Şelalesi'nde Arama Başlatıldı

Antalya'da Falezlerden Düşme Şüphesi ile Arama Çalışması
Düden Şelalesi çevresinde ekipler seferber
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, falezlerden denize düştüğü değerlendirilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çağlayan Mahallesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde dün akşam çanta ve terlik bulunması üzerine itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekipleri harekete geçti.
Ekipler, denizden ve havadan başlattıkları arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Çitlerin kenarında bulunan çantadan Emine A. (47) ismine düzenlenmiş kimlik çıktığı öğrenildi.
