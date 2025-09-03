DOLAR
Antalya'da Falezlerden Düşme Şüphesi: Düden Şelalesi'nde Arama Başlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Düden Şelalesi'nde çanta ve terlik bulunması üzerine itfaiye, AFAD ve deniz polisi deniz ve hava araması başlattı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:52
Antalya'da Falezlerden Düşme Şüphesi: Düden Şelalesi'nde Arama Başlatıldı

Antalya'da Falezlerden Düşme Şüphesi ile Arama Çalışması

Düden Şelalesi çevresinde ekipler seferber

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, falezlerden denize düştüğü değerlendirilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çağlayan Mahallesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde dün akşam çanta ve terlik bulunması üzerine itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, denizden ve havadan başlattıkları arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Çitlerin kenarında bulunan çantadan Emine A. (47) ismine düzenlenmiş kimlik çıktığı öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kişinin bulunması için...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kişinin bulunması için...

