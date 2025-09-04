DOLAR
Antalya'da falezlerden düştüğü değerlendirilen Emine A.'nın cesedi bulundu

Antalya Muratpaşa'da falezlerden düştüğü değerlendirilen Emine A. (47) Sıçan Adası açıklarında ölü bulundu; arama kurtarma çalışmaları sonrası kimlik tespit edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:47
Olayın detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilen bir kadının cesedi bulundu. Olay, Sıçan Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları cesedi Balıkçı Barınağı'ndaki sahil güvenlik noktasına getirdi.

Yapılan incelemede cesedin 2 Eylül gecesi Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerden düştüğü değerlendirilen Emine A. (47)'ye ait olduğu belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki falezler bölgesinde bir çanta ve terlik bulunması üzerine itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekipleri denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Çitlerin kenarında bulunan çantadan, Emine A. adına düzenlenmiş bir belge çıkmıştı.

