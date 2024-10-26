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Antalya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manavgat'ta yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:35
Antalya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Yoldan Çıkan Araç Ağaca Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil ağaca çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Ç. (42) yönetimindeki 41 AG 811 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yoldan çıkarak kenardaki bir ağaca çarptı. Bu talihsiz olayda sürücü Yasin Ç. ve 5 yaşındaki oğlu M.T.Ç. yaralandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik M.T.Ç.'nin ilk müdahalesi de Manavgat'ta yapıldı ve ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, bölgedeki yol güvenliği ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

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