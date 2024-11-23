Antalya'da Fırtına ve Sağanak, Seralara Büyük Zarar Verdi

Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçeleri, kuvvetli sağanak ve hortumdan ağır şekilde etkilendi. Bu doğal olaylar, seralarda büyük hasarlara neden oldu.

Akşam saatlerinde, Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde oluşan hortum, >çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını yırtarak demir konstrüksiyonları deforme etti ve tarım ürünlerini olumsuz etkiledi.

Sabah seralarına giden çiftçiler, meydana gelen zararı görünce büyük üzüntü yaşadı ve hasar tespit çalışmaları derhal başlatıldı. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ile birlikte zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Erkal, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya için yapılan turuncu kod uyarısına dikkat çekti. Aksu, Manavgat ve Serik'te etkili olan yağmurlar sonucunda bazı bölgelerde sel ve taşkınların yaşandığını belirten Erkal, "Tüm ekiplerimiz sahada görev aldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Serik ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, su baskınlarına yol açtı. Belek Mahallesi'ndeki bazı siteler, villalar ve yollar suyla dolarken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Su baskınları ile karşılaşan villa ve site sakinleri, su motorlarıyla belediyenin çalışmalarına destek verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarındaki hasar tespit çalışmalarına başladı.

Manavgat'ta ise, Çakış, Bereket ve Denizyaka mahallelerinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, 72 üreticiyi TARSİM'e başvurmaya zorladı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçedeki zarar gören alanlarda sürekli incelemelerde bulunduklarını ve çiftçilerin yanında olmak için elden geleni yaptıklarını ifade etti. Metin, "Pazartesi itibarıyla bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Şu ana kadar 72 mağdur üreticimiz, TARSİM'e başvuruda bulundu. Taşkından etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun," dedi.

Öte yandan, Kaş ilçesinde, merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Akçagerme Plajı yakınlarında bir hortum oluştu ancak bu hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.