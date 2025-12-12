Sivas Koyulhisar'da Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
Sivas'ın Karadeniz'e açılan kapısında beyaz örtü
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan soğuk hava sonrası yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü. İlçede hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle dağlık alanlar kısa sürede karla kaplandı.
Yağan karın ortaya çıkardığı manzaralar kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar doğal güzellikleri cep telefonlarıyla görüntüledi. Bölgedeki beyaz örtü, kış mevsiminin etkisini hissettirdi.
