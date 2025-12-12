DOLAR
Sivas Koyulhisar'da Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan soğuk hava, yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüyerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:18
Sivas'ın Karadeniz'e açılan kapısında beyaz örtü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan soğuk hava sonrası yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü. İlçede hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle dağlık alanlar kısa sürede karla kaplandı.

Yağan karın ortaya çıkardığı manzaralar kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar doğal güzellikleri cep telefonlarıyla görüntüledi. Bölgedeki beyaz örtü, kış mevsiminin etkisini hissettirdi.

