Antalya'da garson temizlediği camı görmeyip yüzünü çarptı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restoranda görevli garson Yakup Şuşan, birkaç gün önce kendi sildiği camı fark edemeyince cam kapıya çarptı. Olay, restoranda bulunanları hem şaşırttı hem de güldürdü.

Çarpmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşandı; çalışan hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşananlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şuşan’ın siparişi götürürken cama çarpması ve ardından acıyla burnunu tutması görülüyor.

Olay sırasında yardıma koşan mesai arkadaşı Mustafa tabağı alarak müdahale etti. Restorandaki müşteriler ve diğer çalışanlar şaşkınlıkla olayı izledi.

Yakup Şuşan yaşadıklarını anlattı: "Sipariş vardı, acele ettik biraz. Birkaç gün önce sildiğim camı fark etmedim, kendim çarptım. Sağ olsun hemen Mustafa geldi o yardım etti, tabağı elimden aldı. Daha çok kötü olabilirdi. Benden önce kuş vurmuş, izine bakabilirsiniz. Olay sonrası burnum çok kötü acıdı. Kendim silmiştim camı. İçeride hanım da vardı o da telaşlandı. İçeride müşteriler de vardı. Kusura bakmayın sakarlığımız oldu dedik. O an atmosfer farklıydı. Anlatılmaz, yaşanır. Güzel bir maceramız geçti" dedi.

İşletme yetkilileri, kazanın hafif sıyrıklarla atlatıldığını ve çalışanların durumunun iyi olduğunu belirtti.

KENDİ SİLDİĞİ CAMI FARK ETMEYİP YÜZÜNÜ ÇARPAN GARSON NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI