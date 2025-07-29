Antalya'da Gürcü ve Türk Çocuklarının Dostluğunu Anlatan Dizi Çekimlerine Başlandı

Gürcistanlı bir film ekibi, Gürcü ve Türk çocukları arasındaki dostluğu anlatan dizi çekimlerine Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Çekimlerin yapıldığı otelde, 48 kişilik bir ekip görev almakta.

Dizinin yapımcısı Ioana Dolidze, AA muhabirine dizinin projelerine ilişkin bilgiler verdi. Dolidze, Gürcü ve Türk çocukların dostluğuna vurgu yaparak, Türkiye'ye bu dizi için geldiklerini belirtti. Dizi içinde hem Gürcistan hem de Türkiye'nin kültürel unsurlarına yer verdiklerini ifade etti.

Dizinin, modern teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmeyi ve Gürcü ve Türk çocukları arasında daha güçlü dostluğu teşvik etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Doldize, Türkiye'yi seçme nedenlerini açıklarken, Gürcistan ve Türkiye arasındaki yüzyıllık bağın önemine dikkat çekti. Barış mesajının vurgulandığı dizide, Türkiye'nin barışa verdiği desteğin yanı sıra Gürcü halkının da aynı bağlılığı paylaştığını dile getirdi.

Dizinin başrol oyuncusu Temur Katamadze, Türk dizilerinden öğrendiği Türkçenin çok güzel bir dil olduğunu belirtti. Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade eden Katamadze, "Türkiye bir barış ülkesi olduğu için bu diziyi burada çekiyoruz. Dünyaya buradan seslenmek istiyoruz: Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin." sözleriyle projelerinin amacını özetledi.

Gürcistanlı bir film ekibi, Gürcü ve Türk çocukları arasındaki dostluğu konu alan dizi çekimlerine Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Gürcistanlı bir film ekibi, Gürcü ve Türk çocukları arasındaki dostluğu konu alan dizi çekimlerine Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.