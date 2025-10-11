Antalya'da Hava 28 derece: Konyaaltı Sahili'nde Hareketlilik

Güneşli hava plajlara akın ettirdi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 28 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli hava, sahillerde yoğunluğa neden oldu.

Konyaaltı Sahili, hem yabancı turistlerin hem de kent sakinlerinin tercih ettiği bir merkez haline geldi. Plajlarda denize girenler, kumsalda güneşlenenler ve palmiye ağaçları altında yürüyüş yapanlar görüldü; bazıları bisiklet sürdü.

Varyant bölgesinde çocuklar kayalıklardan denize atlayarak Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Varyant Seyir Terası da gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.

Su sporlarına ilgi yüksek; bazı turistler su sporları istasyonlarından jet ski, yelkenli ve deniz paraşütü gibi etkinliklere katıldı.

Güneşli havayı değerlendirenler ayrıca Kaleiçi'ni gezdi ve Yat Limanı'ndan kalkan tekne turlarına katıldı. Sahil ve tarihi merkezlerdeki hareketlilik sürüyor.

