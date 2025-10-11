Antalya'da Hava 28 derece: Konyaaltı Sahili'nde Hareketlilik

Antalya'da hava 28 derece, deniz suyu 26 derece ölçüldü. Konyaaltı başta olmak üzere sahillerde turistler ve kent sakinleri yoğunluk oluşturdu.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:48
Antalya'da Hava 28 derece: Konyaaltı Sahili'nde Hareketlilik

Antalya'da Hava 28 derece: Konyaaltı Sahili'nde Hareketlilik

Güneşli hava plajlara akın ettirdi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 28 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli hava, sahillerde yoğunluğa neden oldu.

Konyaaltı Sahili, hem yabancı turistlerin hem de kent sakinlerinin tercih ettiği bir merkez haline geldi. Plajlarda denize girenler, kumsalda güneşlenenler ve palmiye ağaçları altında yürüyüş yapanlar görüldü; bazıları bisiklet sürdü.

Varyant bölgesinde çocuklar kayalıklardan denize atlayarak Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Varyant Seyir Terası da gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.

Su sporlarına ilgi yüksek; bazı turistler su sporları istasyonlarından jet ski, yelkenli ve deniz paraşütü gibi etkinliklere katıldı.

Güneşli havayı değerlendirenler ayrıca Kaleiçi'ni gezdi ve Yat Limanı'ndan kalkan tekne turlarına katıldı. Sahil ve tarihi merkezlerdeki hareketlilik sürüyor.

Hava sıcaklığının 28 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenenler...

Hava sıcaklığının 28 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde hareketliliğe neden oldu.

Hava sıcaklığının 28 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenenler...

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Ayder Yaylası'nda İnceleme Yaptı
2
Gaziosmanpaşa'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde Filistinli 18 Bin Çocuk Anıldı
3
Çanakkaleli çiftçi tarlasına traktörle Özgür Filistin yazdı
4
Şehit Jandarma Astsubay Hakkı Eryılmaz Manisa Akhisar'ta Toprağa Verildi
5
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başladı: 9 Günde 344 Etkinlik
6
Samsun'da Atakum Tarım Şenliği'nde Doğal Ürünler Sergisi
7
AK Parti İstanbul'dan "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" ile Vizyon Arayışı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?