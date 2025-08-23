DOLAR
Antalya'da Hava Destekli 'Şafak-07 Huzur-4' Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

Muratpaşa'da düzenlenen hava destekli 'Şafak-07 Huzur-4' operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 10:33
Antalya'da Hava Destekli 'Şafak-07 Huzur-4' Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da hava destekli 'Şafak-07 Huzur-4' operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Operasyonun amacı ve kapsamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçesinde 30 farklı adrese eş zamanlı 'Şafak-07 Huzur-4' operasyonu düzenledi.

Operasyona helikopter ve dron desteği sağlandı; 75 ekip ve 239 personel görev aldı.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda ele geçirilenler arasında 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, tabanca lazeri, 32 tüfek kartuşu, 154 fişek, 225 kurusıkı tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltılar

Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen hava destekli asayiş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, tabanca lazeri, 32 tüfek kartuşu, 154 fişek, 225 kurusıkı tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

