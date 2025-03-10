Antalya'da Hemşire Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'da bir hemşire, eşi tarafından bıçak ve satırla öldürüldü. Olay, Kepez ilçesindeki evlerinde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:55
Antalya'da Hemşire Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'da Şok Olay: Hemşire Eşine Bıçak ve Satırla Saldırdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, özel bir hastanede görev yapan 26 yaşındaki Sevcan Demir S., 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından vahşice katledildi. Gece saatlerinde, Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki apartman dairesinde meydana gelen olayda, Sevcan Demir S. ve eşi H.C.S. arasında bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, komşuların gürültüyü duyup 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Olay yerinde yapılan kontrolde, Sevcan Demir S.'nin bıçak ve satır darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında yaralanan H.C.S., boynundaki yarasıyla birlikte Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Antalyalı hemşirenin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilerek otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sevcan'ın annesi, gözyaşları içerisinde "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu." şeklinde feryat etti.

Sevcan Demir S.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildi. Olayın ardından H.C.S.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin kendisine bıçakla saldırması üzerine kendisini savunduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak H.C.S.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. İlk evliliklerinin üzerinden sadece 2 ay geçmiş olan çiftin, Antalya'daki özel bir hastanede hemşire olarak çalıştıkları bildirildi.

Antalya'da özel bir hastanede çalışan kadın hemşire, 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından...

Antalya'da özel bir hastanede çalışan kadın hemşire, 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından bıçak ve satırla öldürüldü. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kadının yakınları, üzüntü yaşadı.

Antalya'da özel bir hastanede çalışan kadın hemşire, 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından...

Antalya'da özel bir hastanede çalışan kadın hemşire, 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından bıçak ve satırla öldürüldü. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kadının yakınları, üzüntü yaşadı.

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